Glück im Unglück hatte am Wochenende eine Bewohnerin der Josef-Ressel-Gasse in Kindberg-Hadersdorf. Die Frau wurde zu Mittag von ihrem Kind aus dem Haus ausgesperrt, hatte zuvor aber bereits mit dem Kochen des Mittagessens begonnen. Das Kochgut stand deshalb noch auf dem eingeschalteten Herd. Um sich Zutritt zum Haus zu verschaffen und gleichzeitig einen Küchenbrand zu verhindern, alarmierte die Frau die örtliche Feuerwehr. Ein Zugang über die Haustür war zwar nicht möglich, allerdings stieg man über ein Fenster in das Gebäude ein. Durch das rasche Eingreifen konnte somit ein möglicher Küchenbrand verhindert und in weiterer Folge das Kind vor einem Unglück bewahrt werden.