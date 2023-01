In der vergangenen Woche wurde Gewissheit, was viele schon seit der Eröffnung des neuen Billa Plus im Oktober 2021 befürchtet hatten: Der Billa an der Mürzzuschlager Stadteinfahrt, lediglich 850 Meter vom wesentlich größeren Neubau entfernt, sperrt mit Ende Jänner zu. Dass der Billa ebenso schließt wie bald auch der Spar zwischen Mürzzuschlag und Hönigsberg, schmerze zwar etwas, so Bürgermeister Karl Rudischer, "wir werden uns aber bemühen, für die frei werdenden Immobilien passende Nachnutzungen zu finden".