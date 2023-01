Am Donnerstag, 12. Jänner, wurde eine 81-Jährige aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag Betrugsopfer eines falschen Polizisten. Gegen Abend erhielt sie einen Anruf mit unterdrückter Nummer. Der Betrüger teilte ihr in gutem Deutsch mit, dass ihre Tochter – der Vorname stimmte sogar – einen Verkehrsunfall gehabt hätte und nun eine Kaution in Form von Wertgegenständen zu zahlen wäre.