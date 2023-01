Als Projektmanager war Georg Pangl einst für die Champions-League-Finalspiele 2003 (Old Trafford in Manchester) und 2004 (Arena auf Schalke in Gelsenkirchen) verantwortlich, am Mittwochabend war der neue Brucker Wirtschaftspark die Heimstätte des Burgenländers. Dort präsentierte Pangl, der sich seit Anfang November auf Österreich-Tour befindet, auf Einladung des Handballvereins BT Füchse sein Buch "Mein Theater der Träume".