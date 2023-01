Mit vier Turnieren im Sommer hat sich die Mürztal Series in den vergangenen beiden Jahren bereits etabliert, seit dem heurigen Winter schlagen die Teilnehmer auch in der Halle auf. Den Auftakt machten knapp 100 Teilnehmer im November, nach dem Zwischenstopp in Mürzzuschlag machte die Mini-Serie nun in der Kapfenberger Tennishalle Station. Rund 120 Tennisspielerinnen und Tennisspieler nahmen beim ersten Turnier im neuen Jahr teil, dabei wurden an nur zwei Tagen in gleich sechs Einzel- und einem Doppelbewerb die Sieger ermittelt, was die Turnierleiter Matthias Oberrainer und Patrick Kriegl ebenso freute wie KSV-Obmann und STTV-Vorstandsmitglied Björn Schabereiter.