Am Dienstagmorgen hat es endlich geschneit in Mariazell. Und durch die tiefen Temperaturen konnten auch die Beschneiungsanlagen wieder in Betrieb gehen. Johann Kleinhofer, der Geschäftsführer der "Mariazeller Bürgeralpe Seilbahnbetriebs GmbH": "Wir sind mit einem blauen Auge durch die viel zu warmen Weihnachtsferien gekommen. Seit gestern sind endlich auch wieder Schulklassen bei uns zu Gast, die wir wegen Corona zwei Jahre lang schmerzlich vermisst haben. Wenn es jetzt auch noch etwas kälter wird, sieht die Saison gar nicht so schlecht aus."