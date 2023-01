Brunnalm steht still: "Dieser Winter zeigt, warum wir Millionen investieren"

Die Veitscher Brunnalm investiert insgesamt 6,4 Millionen Euro in den Ganzjahresbetrieb. Gerade dieser Winter zeigt, dass an einem Sommerbetrieb künftig kein Weg vorbeiführt. Die Lifte standen auch am Dienstag still.