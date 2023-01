Bei der Vox-Kochshow "Das perfekte Dinner" treten jeweils fünf Hobbyköchinnen und -köche aus einer Region zum großen Kochwettbewerb gegeneinander an. An jedem Wochentag begibt sich eine Kandidatin bzw. ein Kandidat in die Rolle des Gastgebers, während die übrigen vier dessen Kochkünste bewerten - die höchste Bewertung entspricht dem perfekten Dinner. Hobbykoch Niclas Neukamp, der einzige Nicht-Grazer der Runde, wird seine Künste am Finaltag, dem 20. Jänner, unter Beweis stellen.