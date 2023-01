Wie alle Jahre, so führte der Schiklub Bruck auch in den Weihnachtsferien einen Kinder- und Erwachsenenskikurs durch. Damit der Kurs überhaupt zustande kam, war schon im Vorfeld viel Einsatz, Hartnäckigkeit und Durchhaltevermögen der Verantwortlichen nötig. Wegen des Schneemangels und der frühlingshaften Temperaturen musste der Kurs kurzfristig von der Veitsch nach Turnau in die Schwabenbergarena verlegt werden.