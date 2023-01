Alleine ihr Auftreten ist ein stetes Zeichen des Respekts: Die 29 goldenen Knöpfe am Bergmannskittel erinnern an das Alter der Schutzpatronin Barbara, die schwarzen Zopfborten am Ellenbogen und der blaue Federbuschen am Kopf symbolisieren Zündschnüre und Federwisch. Ihren historischen Hintergrund können die Mitglieder der Werkskapelle Böhler Mürzzuschlag-Hönigsberg wahrlich nicht verbergen – und das wollen sie auch nicht. Gegründet im Jahr 1923, feiern die aktuell 71 Musiker heuer das 100-Jahr-Jubiläum ihrer Kapelle. "Wir arbeiten generationsübergreifend, unsere Mitglieder sind zwischen elf und 70 Jahre alt", sagt Obmann Georg Götz.