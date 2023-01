Immer wieder machen uns Leserinnen und Leser auf achtlos im Gemeindegebiet hinterlassenen Müll aufmerksam. Der wiederkehrende O-Ton: "Das geht so nicht." So auch am Vormittag des 5. Jänners in Bruck. Ein mit der Handykamera gemachtes Bild zeigt Kartons und gebrauchte Feuerwerkskörper, die am SR-Concordia-Weg in Nähe des Spielplatzes hinterlassen wurden. Nicht nur hinsichtlich des Stadtbildes ist die Entsorgung dieser Überbleibsel von Silvester bedenklich, denn in unmittelbarer Nähe befindet sich das Brunnenschutzgebiet der Stadt Bruck.