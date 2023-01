Seit Jahren erfreut sich der Sportverein St. Marein-St. Lorenzen großer Beliebtheit, das gilt auch für die Fußballsektion. Im Jugendbereich, wo 130 Kinder und Jugendliche in neun Mannschaften aktiv sind, stieß man im vergangenen Jahr sogar an seine Kapazitätsgrenzen. "Aufgrund des großen Andrangs war es in manchen Jahrgängen sogar notwendig, Aufnahmestopps durchzuführen. Unsere Nachwuchstrainer sind da wirklich mit unermüdlichem Einsatz dabei", sagt Sektionsleiter Martin Hödl. Dieser Zulauf betrifft aber nicht nur die Mannschaften – zu den Jugendteams gesellen sich auch noch zwei Kampfmannschaften –, sondern auch die Infrastruktur auf dem Gemeindegebiet von St. Marein.