In einer aktuellen Aussendung des Arbeitsmarktservice Bruck steht zu lesen: "Wir verzeichnen sehr viele offene Stellen in fast allen Branchen und zusätzlich eine große Anzahl an freien Lehrstellen." Im Bezirk Mürzzuschlag ist die Situation dieselbe, in Leoben ist sie durch den enormen Ausbau bei AT&S noch schwieriger. "In Summe werden in der östlichen Obersteiermark derzeit mehrere Tausend Arbeitskräfte gesucht", sagt Günther Wagner, der Leiter der AMS-Geschäftsstelle Bruck.