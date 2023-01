Beim Semmering-Basistunnel schreiten die Arbeiten auf Hochtouren voran: 2023 werden gleich zwei Tunneldurchschläge vom Abschnitt Grautschenhof zum Portal in Mürzzuschlag erwartet. Darüber hinaus wird Mitte des Jahres der Großteil des Bahnhofes Mürzzuschlag nach der Modernisierung eröffnet, das denkmalgeschützte Bahnhofsgebäude wird dann wieder den Reisenden zur Verfügung stehen. Welchen Mehrwert die Baustelle für die Region hat, zeigt ein Blick in die Finanzen der Gemeinde Spital am Semmering.