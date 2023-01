Ein Wolf, der über das Ausseerland in die Steiermark eingereist ist und rund um Weihnachten im Großraum Kapfenberg geortet wurde, sorgte in den vergangenen Tagen für Unsicherheit in der Bevölkerung. Auch von vermeintlichen Sichtungen des Wolfs, der in der Schweiz mit einem Sender ausgestattet worden war, war zuletzt mehrfach die Rede. Dass es derartige Aufeinandertreffen von Mensch und Tier gegeben hat, daran glaubt der Brucker Bezirksjägermeister Anton Karlon aber nur bedingt: "Es können Füchse gewesen sein, auch den Goldschakal darf man da nicht vergessen."