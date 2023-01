"Wir haben schon auf der einen Seite die sechs Windräder am Herrenstein. Wenn der Wind von dort kommt, ist der Lärm so stark, dass man nicht bei offenem Fenster schlafen kann. Wenn jetzt genau gegenüber die Windräder am Gruberkogel kommen, ist es egal woher der Wind kommt, dann wird es immer laut sein", sagt Günther Bernauer, der in der Feistritzwald-Siedlung wohnt.