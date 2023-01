Schon am Freitag, dem 7. September 2007, regnete es in Mariazell in Strömen. Für den Samstag war noch schlechteres Wetter angesagt, und die Wettervorhersage stimmte. Papst Benedikt, der mit einem Militärhubschrauber aus Wien für einen Tag nach Mariazell kommen sollte, war das Rumpeln bei den böigen Winden nicht zuzumuten. Aber er ließ sich den Mariazell-Besuch nicht nehmen, also nahm man das Auto.