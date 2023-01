Schneesicherheit ist und bleibt in dieser Wintersaison ein leidiges Thema. Vielerorts konnte die Saisoneröffnung im Dezember nur mit reduziertem Pistenangebot über die Bühne gehen. Die sehr milden Temperaturen der letzten Tage stellen die Betreiber vor anhaltende Herausforderungen. In Naturschneegebieten wie dem Niederalpl oder auf der Aflenzer Bürgeralm, die traditionell ohne Kunstschnee agieren, kann aktuell kein Pistenbetrieb geboten werden. Geschäftsführer Günter Essenko von der Aflenzer Bürgeralm möchte Besucherinnen und Besuchern dennoch etwas bieten. "Wir fahren aktuell mit dem Doppelsessellift auf den Almboden, dort ist Snowtubing möglich. Unsere Rodelbahn ist auch präpariert." Trotz der gemäßigten Temperaturen ist Essenko erfahrungsgemäß zuversichtlich: "Ich lebe seit 65 Jahren in Aflenz. Schnee ist noch immer gekommen, manchmal halt etwas später."