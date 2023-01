Mit 1. Februar wird Maximilian Jordis-Lohausen neuer Facharzt für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin in Mürzzuschlag. Nachdem Heinz Hoier in den Ruhestand gewechselt war, blieben dessen Ordinationsräumlichkeiten unbesetzt. Diese werden derzeit für die neue Ordination von Jordis-Lohausen adaptiert. Psychiatrische und psychotherapeutische Betreuung findet sich in Mürzzuschlag somit auch weiterhin am Stadtplatz 9.