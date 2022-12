"Na, Erich! Heute zum 327. Mal hier? Insgesamt oder nur heuer?" Es rennt der Schmäh, als kurz vor Jahreswechsel das Rote Kreuz zum Blutspenden in der Volksschule Aflenz aufruft. Seit jeher mit dabei ist Rotkreuz-Mitarbeiter Erich Lenes, der nicht nur mithilft, sondern auch selbst regelmäßig auf der roten Liege Platz nimmt. "Schau her, das ist jetzt meine 220. Blutspende", sagt Lenes, während er einer Kollegin, die am Lehrertisch Platz genommen hat, seinen weißen Papierausweis überreicht.