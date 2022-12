Drei Tage lang gastierte der Ski-Weltcup am Semmering und lockte insgesamt 17.000 Fans an. Geht es nach den Veranstaltern, bringt dieses Event eine Wertschöpfung von über zwei Millionen Euro für die Region und einen zusätzlichen Werbewert von ebenfalls zwei Millionen Euro. Auch für Stephanie Zündel, Geschäftsführerin der Erlebnisregion Hochsteiermark, haben die drei Rennen einen touristischen Stellenwert: "Der Weltcup bringt zusätzliche Nächtigungen in die Region."