In einer gemeinsamen Pressekonferenz im Rahmen des Skiweltcups der Damen am Semmering am Mittwoch führten Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Steiermarks Landeshauptmann Christopher Drexler die verstärkte Zusammenarbeit der Bundesländer zur Weiterentwicklung der Region Semmering aus. Ziel sei es, aus dem Semmering eine Ganzjahresdestination zu machen. Mikl-Leitner sagte: "Gemeinsam wollen wir diese Region wach küssen und zu einem Juwel für den Tourismus und die regionale Bevölkerung machen."