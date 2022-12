In der Nacht auf Dienstag, den 27. Dezember, ereignete sich in Turnau ein schwerer Verkehrsunfall, als ein vollbesetztes Fahrzeug von einer Forststraße abkam. Eine Gruppe aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag war gegen 22.30 Uhr von der Turnauer Alm in Richtung Greith unterwegs. Die eisigen Verhältnisse dürften dazu geführt haben, dass der derzeit unbekannte Lenker des Fahrzeuges von der Forststraße abkam. Der Pkw stürzte daraufhin über eine steile Böschung über 70 Meter hinab und überschlug sich dabei mehrmals.