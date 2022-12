Das Jahr 2022 war noch jung, da sorgte der Kindberger Pfarrer Andreas Monschein für einen wahren Paukenschlag. Am Morgen des 9. Jänner verkündete er nach einem Gottesdienst seinen Rücktritt "nach langer Überlegung, viel Nachdenken, Begleitung und einigem Ringen". Ausschlaggebend war die Liebesbeziehung zu einer Frau, diese Entscheidung sorgte weit über die Grenzen der Region hinaus für – weitestgehend positives – Echo. Seiner Wahlheimat Kindberg blieb Monschein in weiterer Folge treu, heute ist er als Religionslehrer tätig.

Die Gemeinde Breitenau um Brigitte Hörmann, Alexander Lehofer und Martin Bodlos verabschiedete Peter Strassegger (2. v. r.) © Breitenau

Es war im Jahr 1932, da läutete Peter Strassegger senior mit der Eröffnung seiner kleinen Landbäckerei eine Ära ein. Stolze 90 Jahre sollte besagte Bäckerei in der Breitenau Bestand haben, ehe sie mit Ende August endgültig ihren Betrieb einstellte, als Peter Strassegger sich in die Pension verabschiedete. "Wobei es mit den steigenden Preisen für Strom und Gas ohnehin nicht mehr lange gegangen wäre. Ich habe mich gerade noch rechtzeitig in die Pension verabschiedet", sagt Strassegger.

Roland Wernbacher mit dem Turnauer Teichmonster © TEICHANLAGE RICHTER

Als passionierter Fischer hat Roland Wernbacher zwar schon einiges erlebt, an seinen Fang im August wird er aber noch länger zurückdenken. Holte er doch einen Wels mit wahren Gardemaßen aus dem Turnauer Richter-Teich: Beachtliche 2,23 Meter lang und stolze 72 Kilogramm schwer ist jener Fisch, der nun den Namen "Turnauer Teichmonster" trägt und womöglich als obersteirischer Rekordhalter in die Annalen eingeht.

Hier verbrachte Mateschitz den Großteil seiner Jugend © Pototschnig Franz

Dietrich Mateschitz hat seine Kindheit und Jugend in St. Marein im Mürztal verbracht, aber er hat dort erstaunlich wenig Spuren hinterlassen. Das ergab unsere Spurensuche, als Mateschitz im Oktober verstarb. Dabei sprachen wir mit seinem alten Schulfreund Franz Pichler, der den Kontakt zu Mateschitz auch noch pflegte, als dieser bereits als milliardenschwerer Red-Bull-Chef um den Globus reiste.

Herbert Kickl kam Mitte Dezember nach Kindberg © Marco Mitterböck

Mitte Juli wurde bekannt, dass aus dem früheren Landespflegeheim in Kindberg ein Asylquartier werden soll. Schnell formierte sich Widerstand gegen die Pläne des Bundes, Kommunalpolitik und Bevölkerung sammelten Unterschriften und gingen gemeinsam auf die Straße. Im Dezember erreichte der Protest schließlich die bundespolitische Bühne, nach einer TV-Diskussion auf Puls 4 kam auch FPÖ-Chef Herbert Kickl nach Kindberg.

Tatort Hauptplatz Bruck an der Mur: Hier soll der Mann heimlich fotografiert haben © Kreimer

Große Aufregung herrschte Ende Juli in Bruck: Dort soll ein Mann im Stadtzentrum rund um den Brucker Hauptplatz und auch in einem Bus heimlich Fotos von Mädchen und Frauen aufgenommen haben. Entsprechendes behauptete zumindest eine Mutter in einem Facebook-Posting, das immer größere Kreise zog. Beim Täter handelte es sich um einen 60-Jährigen aus dem Bezirk, der sich bei der Einvernahme umfassend geständig und reumütig zeigte. Als Tatmotiv führte der Mann Einsamkeit an.

Anrainer schützen sich – oder laufen Gefahr, verletzt zu werden © KK

Für Aufsehen sorgte im Frühjahr eine Krähe, die in einem Kapfenberger Siedlungsgebiet ihr Unwesen trieb. Sie hat unzählige Attacken auf die Anrainer durchgeführt und dabei mindestens 20 Personen verletzt. Deshalb trauten sich die Bewohner teilweise nur noch mit Helm oder Kappe aus dem Haus, bewaffnet mitunter mit Besen oder Schneeschaufel.

Leonore Gewessler eröffnete das Werk symbolisch per Tastendruck © Marco Mitterböck

Ein neues Kraftwerk nahm die Brucker Papierfabrik Norske Skog Ende April in Betrieb. Regionale Ersatzbrennstoffe und Reststoffe sollen den Verbrauch von Erdgas um 75 Prozent reduzieren. Als Energieträger fungiert Wasserdampf, der in einem Kessel umgewandelt wird. „Vor zwei Jahren war die Gas-Krise noch nicht absehbar, jetzt sind wir ein wichtiger Teil dieses Wandels“, sagte Norske-Direktor John Chiang, der eigens aus London angereist war. Noch Anfang März hatte Norske Skog seine Produktion am bereits 1881 gegründeten Brucker Standort aufgrund der enorm gestiegenen Gaspreise eingestellt, ehe sie zwei Wochen später wieder aufgenommen wurde.

Doch auch abseits der Norske Skog wurden im heurigen Jahr viele Projekte auf dem Gebiet der Energie umgesetzt, hier eine Auswahl: