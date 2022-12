Wo er sich aktuell genau aufhält, weiß niemand. Fix ist allerdings: Ein Wolf, der am 18. November über Salzburg in die Steiermark eingewandert ist und damals im steirischen Salzkammergut unterwegs war, wurde rund um Weihnachten im Thörler Graben nordwestlich von Kapfenberg geortet. "Es ist die erste nachgewiesene Sichtung bei uns im Bezirk, für Menschen besteht aber keine Gefahr", sagt der Brucker Bezirksjägermeister Anton Karlon. Möglich macht diese Entdeckung ein Sender, den der Wolf im schweizerischen Graubünden verpasst bekommen hat, ehe er seine Tour in Richtung Osten antrat.