Die meisten Arbeitnehmer verabschieden sich am 23. Dezember in eine kurze weihnachtliche Auszeit, selbst wenn heuer die Feiertage denkbar ungünstig fallen. Am 27. Dezember nicht mehr an seinen angestammten Arbeitsplatz zurückkehren wird hingegen Karl Hausegger, bekannt als Radiologe im Kapfenberger Stadtteil Redfeld. "Nach jahrzehntelanger erfüllender Arbeit werde ich mich mit Jahreswechsel aus dem Berufsleben zurückziehen", sagt Hausegger. Am Donnerstag stand der letzte Arbeitstag an, am Freitag erfolgte dann die Übergabe an Hubert Reiter, die von einer kleinen Feier begleitet wurde.