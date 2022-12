Ausgerechnet vor Weihnachten nimmt die Gewerkschaft Vida die Mürztaler Verkehrsgesellschaft (MVG) mit Sitz in Kapfenberg ins Visier. Auslöser ist ein laufendes Gerichtsverfahren, in dem sich der Betriebsratsvorsitzende und die MVG gegenüberstehen. Konkret geht es um den Vorwurf, die MVG wolle ihren Betriebsratsvorsitzenden, der begünstigt behindert im Betrieb eingestuft ist, loswerden. Angefangen, so die Vida, habe alles damit, dass der Arbeitsplatz des Mannes in der unternehmenseigenen Werkstatt gestrichen wurde.