Kurz vor Weihnachten wirbelt die drohende Schließung der Mariazeller Post noch einmal ordentlich Staub am politischen Parkett auf. Nachdem bereits die Freiheitlichen um Hannes Amesbauer einen Postgipfel gefordert hatten, spricht sich nun auch der SPÖ-Landtagsabgeordnete Stefan Hofer klar für den Beibehalt des Postamts aus: "Die Post als regionaler Versorger ist von enormer Bedeutung." Er gehe davon aus, so Hofer, dass die Mariazeller Stadtpolitik alles in ihrer Macht Stehende tun werde, um diese Schließung zu verhindern. Sollte das nicht gelingen, komme dem künftigen Postpartner eine wesentliche Rolle zu: "Zum Beispiel hat in Turnau die Gemeinde als Postpartner übernommen."