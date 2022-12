Am Mittwoch gegen 11 Uhr war ein Baggerfahrer mit Arbeiten an einem Staubecken im Bereich Grünau in Mariazell beschäftigt. Durch das Hin- und Herfahren des Baggers geriet ein etwa 50 Kilogramm schwerer Stein ins Rollen und traf einen 42-jährigen Arbeiter aus dem Bezirk Amstetten (NÖ), der direkt unterhalb des Baggers im Staubecken beschäftigt war. Der Mann wurde dabei schwer verletzt, der Baggerfahrer verständigte sofort die Rettungskräfte.