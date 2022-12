Das Thema Digitalisierung ist in den letzten Jahren ein unausweichliches geworden. Manche stören sich an dieser Entwicklung, andere nehmen sie zum Anlass, neue Wege zu beschreiten, so etwa in Pernegg. Unter Bürgermeisterin Eva Schmidinger (ÖVP) wird man ab 15. Jänner Teil der Cities-App, einer Smartphone-Plattform speziell für das Geschehen in Gemeinden.