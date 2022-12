Gleich drei Rennen stehen auf dem Programm, wenn der Ski-Weltcup der Frauen von 27. bis 29. Dezember am Semmering gastiert. Dort steht neben dem traditionellen Riesentorlauf am 28. Dezember und dem Nachtslalom am 29. Dezember ein weiterer Riesentorlauf an, weil jener in Sölden dem Wetter zum Opfer gefallen ist. Der niederösterreichische Sportlandesrat Jochen Danninger hat deshalb gleich dreifachen Grund zur Freude, setzt die Veranstaltung neben dem sportlichen Aspekt doch auch positive Impulse für den Tourismus und die regionale Wirtschaft: "Die Hotelübernachtungen, Restaurantbesuche & Co. rund um die drei Renntage sorgen für eine wirtschaftliche und mediale Wertschöpfung von bis zu vier Millionen Euro."