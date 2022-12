Der doppelte Auftritt des österreichischen Nationalteams gab in der vergangenen Woche einen Vorgeschmack darauf, wie die neue Kapfenberger Stadthalle künftig bespielt werden soll. Neben dem Sport soll aber auch der kulturelle Aspekt in der 16 Millionen Euro schweren Halle nicht zu kurz kommen, weshalb die Stadt am Montag einen Einblick in die Planung gewährte. "Wir wollen die Halle mit einem großen Knall einweihen", sagte Bürgermeister Fritz Kratzer.