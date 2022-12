Weil die Kapfenberger Stadthalle im vergangenen Winter aufgrund der umfangreichen Bauarbeiten nicht für das Publikumseislaufen zur Verfügung stand, machte sich die Stadt auf die Suche nach einer Alternative. Fündig wurde man in Form einer Eisfläche aus Kunststoff. Angekauft für 100.000 Euro, sollte sie einen ganzjährigen Betrieb ermöglichen und in puncto Gleitfähigkeit zu 90 Prozent an eine klassische Eisfläche herankommen. Doch die Freude hielt nicht lange an: Drei Wochen nach der Inbetriebnahme auf dem Hauptplatz wurde sie im heurigen März bereits wieder abgebaut.