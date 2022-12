Gemeinden stöhnen: "Sechs Positionen kosten uns 2,2 Millionen mehr"

Die Teuerung kommt auch in den Gemeindeämtern an. In Mürzzuschlag sorgen sie für Mehrkosten von 2,2 Millionen Euro, für das neue Budget muss man deshalb 2,7 Millionen Euro aus Rücklagen hernehmen.