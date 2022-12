Mehrmals schlug die "Team Österreich Tafel" in diesem Jahr Alarm, weil die Zahl der Kunden sich durch Pandemie und Teuerungswelle verdoppelte. Warteten früher 200 Kunden jeden Samstag am Brucker Minoritenplatz auf Lebensmittel, so sind es mittlerweile mehr als 400. Die Fülle an vorhandenen Lebensmitteln konnte mit dieser Entwicklung aber nicht Schritt halten, umso mehr freut man sich bei der Tafel in diesen Tagen über eine anonyme Warenspende im Wert von 1000 Euro. Auch eine Sammelaktion beim Hofer fiel positiv aus. "Generell sind wir aktuell mit haltbaren Lebensmitteln gut aufgestellt. Darunter fallen etwa Reis, Mehl, Nudeln, Zucker oder Dosenprodukte", sagt Tafel-Helfer Franz Serschen.