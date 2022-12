Schneesicherheit ist wie zu jedem Beginn der Skisaison ein viel diskutiertes Thema. Manche sind auch dazu verleitet, Mutmaßungen anzustellen, die sich dann wie ein Lauffeuer verbreiten. So ist es auch mit der Schocknachricht um die Mariazeller Bürgeralpe geschehen. Diese soll nämlich laut unbekannter Quelle nicht am Tag des planmäßigen Saisonbeginns am 17. Dezember öffnen können.