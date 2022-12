Was lange währt, wird endlich gut. Über viele Jahre hinweg hatte die Gemeinde über einen Ausbau der Veitscher Brunnalm nachgedacht, Pläne entworfen, diese wieder zurückgestellt und schließlich trotz der schwierigen Rahmenbedingungen in Angriff genommen. Stolze 6,4 Millionen Euro fließen letztlich in den kompletten Ausbau der Brunnalm, am Samstag konnte Bürgermeister Jochen Jance gemeinsam mit Geschäftsführerin Bianca De Silva zur Eröffnung der "neuen" Brunnalm laden. "Hinter uns liegen viele lange Tage und Nächte", sagte De Silva, während Architekt Wolfgang Strauß den Einsatz der 30 Firmen in 200 Arbeitstagen lobte.

"Dass 60 Prozent der Investitionskosten in der Gemeinde bleiben, freut mich besonders", sagte Jance. Ein Drittel der Summe kommt wiederum vom Land, weshalb Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang ebenso anwesend war wie sein Vorgänger Michael Schickhofer (beide SPÖ). Lang fand in seiner Ansprache viel Lob dafür, "dass Planung und Umsetzung in diesen schwierigen Zeiten gelungen sind und jetzt noch Geld dafür da ist, im kommenden Jahr weiterzubauen". Dann wird das Kinderland umgesetzt, "damit wir auch fit für den Sommerbetrieb sind", so Jance. Hochsteiermark-Obmann Nino Contini freute sich wiederum darüber, "dass dieses Projekt der Erlebnisregion bei der Weiterentwicklung hilft".

Kulinarik und Weiterentwicklung gesichert

Als Schauplatz der Feierlichkeiten diente die neue Talstation namens "Die Gams", zugleich das Herzstück der "neuen" Brunnalm. Darin befinden sich Skiverleih, Bergrettung, Kassa sowie sämtliche Mannschaftsräumlichkeiten, das Highlight ist aber der neue Gastronomiebetrieb mit großer Sonnenterrasse. "Wir haben jetzt mit der ,Gams' in der Talstation, dem Almgasthof Scheikl und der neu übernommenen Pflanzlhütte ein vielfältiges kulinarisches Angebot", freut sich De Silva. Dazu kommt noch die Versorgungsstation "Balzplatzl" direkt am See.

Das Herzstück der Brunnalm: die neue Talstation namens "Die Gams" © Marco Mitterböck

Mit der Eröffnung der neuen Skisaison beginnt für die Gemeinde St. Barbara zugleich eine neue Zeitrechnung. Aktuell subventioniert man den Betrieb der Brunnalm jährlich mit 500.000 Euro, auf Dauer deutlich zu viel für das Gemeindebudget. Deshalb machte man sich schon vor fünf Jahren Gedanken darüber, wie man die Fördergelder Schritt für Schritt senken könne. Die Antwort: Indem aus 100 Betriebstagen im Winter ein Ganzjahresbetrieb mit der dreifachen Anzahl an Tagen wird, weshalb schon im Jänner die Arbeiten für den Sommerbetrieb in Angriff genommen werden.