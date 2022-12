Einen eiskalten Einsatz mussten die Einsatzorganisationen am Sonntag im Mariazellerland über die Bühne bringen. Mittels E-Call Notruf, dabei handelt es sich um ein automatisches Notrufsystem im Fahrzeug, wurden Feuerwehr, Rettung und Polizei in die Walsterstraße Richtung Hubertussee alarmiert. Ein Fahrzeug war von der Straße abgekommen, hatte sich überschlagen und war auf dem Dach in der Walster liegen geblieben.