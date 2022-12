Rund um Weihnachten fällt traditionell viel Glasmüll an, wird doch am Heiligen Abend ebenso angestoßen wie zum Jahreswechsel. Wenn es im Anschluss darum geht, die Flaschen zu entsorgen, müssen sich die Bürger von St. Barbara mit einer Neuerung abfinden, die bei Bürgermeister Jochen Jance nur auf wenig Gegenliebe stößt: "Die Glassammlung in unserer Gemeinde wird gerade auf lärmgedämmte Doppelkammerbehälter umgestellt."