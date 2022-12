Zu einem ungewöhnlichen Mittel griff vor drei Wochen die ÖVP St. Lorenzen: Sie nahm den anhaltenden Personalmangel auf dem Gemeindeamt zum Anlass, um zu einer Sondersitzung des Gemeinderats zu laden, die mittlerweile stattgefunden hat. Die Suche nach Personal wird die Gemeinde aber auch weiterhin beschäftigen, weiß Bürgermeisterin Petra Weberhofer (SPÖ): "Aktuell fehlen bei uns zwei Mitarbeiter auf dem Bauamt und ein Mitarbeiter in der Buchhaltung, da ist extra eine Kollegin aus der Pension zurückgekehrt." Die vakante Stelle auf dem Standesamt füllt Weberhofer nun wieder selbst aus, ein Kurs für etwaige Interessenten findet erst kommenden Oktober wieder statt. Mitunter hilft zwar das Standesamt von St. Marein aus, doch in der Hochzeitssaison stößt diese Zusammenarbeit freilich an ihre Grenzen.