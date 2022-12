"Glaube - Hoffnung - Liebe" ist ein Thema, das gut in die Weihnachtszeit passt. Die Galeristin Christine Pantak hat dafür vier Künstler ausgewählt: Edeltraut Brandl aus Bruck steuerte zarte Aquarell-Landschaften bei, Jolanda Athanasiadis, ebenfalls aus Bruck, hat besinnliche Bilder in Eitempera gemalt. Der Hauptteil der hochwertigen Kunstschau wurde vom Künstlerehepaar Marga und Hans Leitner bestritten. Sie kommen aus St. Peter am Kammersberg bei Murau und betreiben dort ein großes Atelier, in dem vor allem Kunstwerke aus Holz entstehen.