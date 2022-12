Inmitten der Hinteralm in den Mürzsteger Alpen befindet sich das Hinteralmhaus, ein vor allem bei Bergsteigern beliebter Stützpunkt auf 1442 Höhenmetern. Die Jahrzehnte sind an dem 1929 eröffneten Bau, früher auch als Wiener-Lehrer-Hütte bekannt, allerdings nicht spurlos vorübergegangen. Seit längerer Zeit widmet sich der zuständige Alpenverein Edelweiss der Reaktivierung der Selbstversorgerhütte, weshalb im Frühjahr 2023 ein Architekturwettbewerb für einen Ersatzbau stattfinden wird. "Gemeinsam mit unseren Partnern vor Ort streben wir eine dauerhaft bewirtschaftete Hinteralm an." Bereits jetzt, so der Alpenverein, sei das Interesse von regionalen Architekten groß, sich an diesem Projekt zu beteiligen.