In den Tälern steht der erste Schneefall noch aus, auf den Bergen sieht es hingegen anders aus. "Zumindest 20 Zentimeter haben wir schon", sagt Günther Essenko, der Geschäftsführer der Aflenzer Bürgeralm, vor dem Saisonstart am kommenden Samstag. Dann geht zumindest die Doppelsesselbahn in Betrieb, die Schlepplifte werden je nach Schneelage fahren, auch die Almrauschhütte sperrt auf. Nicht nur das Wetter wird in dieser Saison eine entscheidende Rolle spielen, geht doch die Teuerung auch an den Skigebieten keinesfalls spurlos vorüber. Das gilt auch für die Bürgeralm: "Die Preise steigen um acht bis zehn Prozent, das ist vor allem mit den Stromkosten für den Lift verbunden." Die künstliche Beschneiung spielt auf der Bürgeralm, die vom Naturschnee lebt, ja keine Rolle.