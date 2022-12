Pkw landete in Bachbett

Mutter und Sohn (3) hatten Schutzengel im Gepäck

Am verschneiten Alpl in Krieglach hat sich Freitagmittag ein Verkehrsunfall ereignet: Ein Pkw war von der Straße abgekommen und am Dach im Bachbett gelandet. Die Fahrzeuginsassen konnten sich selbst befreien.