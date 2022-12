Als der Seeberger Hof in Untertal (Gemeinde Tragöß-St. Katharein) im Jahr 1492 erstmals erwähnt wurde, war noch nicht absehbar, welche flauschigen Bewohner dort im Jahr 2022 einziehen würden. Seit Freitag sind es sieben Alpakas und zwei Lamas, die ordentlich Schwung in die altehrwürdigen Gemäuer bringen. Mit der Eröffnung ihres Alpakahofs hat sich Simone Rittenbacher einen lange gehegten Wunsch erfüllt. "Der Hof ist seit langer Zeit im Familienbesitz, Kühe gibt es aber schon seit einigen Jahren nicht mehr." Also stand Rittenbacher gemeinsam mit ihrem Gatten Andreas und ihrer Familie vor einer Entscheidung: "Entweder verkaufen wir den Hof, was nie zur Diskussion stand, oder wir investieren."

Konkret wurde das Vorhaben erstmals im Jahr 2020, ehe die Umbauarbeiten im Laufe des heurigen Frühsommers aus dem Stall ein echtes Schmuckkästchen machten, wobei gewisse Elemente aus der Vergangenheit bewusst bewahrt wurden. "Wir wollten das, was unsere Vorfahren geschaffen haben, erhalten. Aus dem Schweinestall wurde zum Beispiel unser Geschäft, wo wir die unterschiedlichsten Produkte verkaufen", sagt Rittenbacher. Dass sie sich ausgerechnet für Alpakas entschieden hat, hat einen einfachen Grund: "Ich bin generell eine sehr quirlige Person, die Alpakas holen mich nach einem anstrengenden Tag mit ihrer Art runter." Dabei sind Alpakas zwar kuschelig, aber eben keine Kuscheltiere: "Sie haben ihren eigenen Kopf."

In Zukunft will Rittenbacher nicht nur Wolle anbieten, sondern auch die Zahl der Tiere merklich erhöhen und in weiterer Folge Wanderungen auf den eigenen Forstwegen anbieten: "Eines ist uns dabei ganz wichtig: Mein Mann und ich sind berufstätig, es muss auch weiterhin im Nebenerwerb möglich sein." Im Zuge der Eröffnung wünschten Bürgermeister Hubert Zinner, Wirtschaftskammer-Regionalstellenleiterin Martina Romen-Kierner und Claudia Flatscher, die Geschäftsführerin der Tourismusregion Erzberg-Leoben, alles Gute.