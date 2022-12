Die Teuerungen kommen in diesen Tagen nicht nur endgültig bei den Menschen an, auch in den einzelnen Gemeinden machen sich die steigenden Ausgaben für Strom und Gas deutlich bemerkbar. Davon zeugte nicht nur die jüngste Sitzung des Sozialhilfeverbands, die ohne beschlossenes Budget endete, sondern auch die Sitzung des Wasser- und Abfallwirtschaftsverbands Mürzverband. Da trafen sich die Vertreter der Gemeinden in Krieglach, um das Budget der beiden Verbände für 2023 zu beschließen. "Wir wollen budgetär für das neue Jahr gerüstet sein", sagte Obmann Karl Rudischer.

Eine Hauptrolle im kommenden Jahr spielt der Ressourcenpark Hönigsberg, der von den Gemeinden Mürzzuschlag, Spital/Semmering und Langenwang betrieben wird und Mitte 2024 fertig sein soll. Dafür nahm der Verband ein Darlehen in Höhe von 3,6 Millionen Euro auf. Deutlich früher machen sich aber jene Kosten bemerkbar, die durch die Teuerung entstehen. "Unsere Stromrechnung steigt von 108.000 auf 550.000 Euro", sagte Geschäftsführer Andreas Zöscher. Entsprechend groß sei das Interesse, die Eigenversorgung mit Energie von aktuell knapp 60 Prozent voranzutreiben. "Wir werden die Fotovoltaik auch im kommenden Jahr ausbauen", sagte Zöscher. Eine Hürde stelle aber das Speichern dieser Energie in den Nachtstunden dar, "weshalb wir von einer flächendeckenden Energieversorgung noch weit weg sind", so Zöscher.

Mitgliedsbeiträge steigen deutlich an

Weil die Kosten für Energie und Entsorgung aber eben schon jetzt steigen, musste der Verband eine Maßnahme treffen, die in den Gemeinden nur auf wenig Gegenliebe stößt. Die Mitgliedsbeiträge der Gemeinden - sie betragen insgesamt 5,176 Millionen Euro - steigen pro Kopf von 66 auf 76 Euro jährlich, nur so könne man einen ausgeglichenen Haushalt auf die Beine stellen. Für den größten Beitragszahler Kapfenberg bedeutet das beispielsweise eine Steigerung von 1,477 auf 1,7 Millionen Euro.

"Wir ächzen alle unter den Parametern und wirtschaften zwar zweckmäßig, aber Energie und Zinsen machen uns zu schaffen", sagte Rudischer. Auch Zöscher und FPÖ-Kassaprüfer Philipp Könighofer bestätigten, dass man besonders gründlich auf die Ausgabe achtet. An der ersten großen Erhöhung der Mitgliedsbeiträge seit 2009 führe in Anbetracht der steigenden Ausgaben aber kein Weg vorbei.