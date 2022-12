Die heimische Gastronomie war schon vor der Pandemie und dem Krieg in der Ukraine leidgeprüft, dafür sorgt ein seit Jahren anhaltender Personalmangel. In Mürzzuschlag macht "Jugend am Werk" (JaW) aus dieser Not eine Tugend, zieht aus der Oberen Bahngasse in die Innenstadt und wird dort in einem Jahr ein neues Kompetenzzentrum mit gastronomischem Schwerpunkt in Betrieb nehmen. "Unseren bisherigen Standort hätten wir generalsanieren müssen, außerdem können wir mit dem Umzug in die Innenstadt auch unser Motto erfüllen: nämlich mitten in der Gesellschaft zu stehen", sagte JaW-Geschäftsführer Walter Ferk am Donnerstag im Zuge des offiziellen Baubeginns.