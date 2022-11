Für ein funktionierendes Vereinsleben in einer Stadt ist es wichtig, dass man auch miteinander redet. Aus diesem Grund wurde schon vor einigen Jahren der Vereinsstammtisch ins Leben gerufen. "Nach mehr als zwei Jahren coronabedingter Pause war es mir wichtig, wieder mit so vielen engagierten Vereinsvertreterinnen und -vertretern persönlich ins Gespräch zu kommen", so Bürgermeister Peter Koch.



Kulturreferentin Kerstin Koch-Pernitsch und die beiden Fachbereichsleiter Werner Reinprecht (Kultur, Jugend, Bildung) und Gernot Schwimmer (Immobilien, Sport) starteten mit einer ausführlichen Information zu den Themen Vereinsförderung und Neuausrichtung der Brucker

Kultur- und Veranstaltungsagenden. Die beiden neuen Mitarbeiter für den Stadtsaal, Christof Prammer und Imelda Baierl-Melmer, wurden vorgestellt und die Neuerungen für das Jahr 2023 besprochen.