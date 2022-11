Seit im Laufe des heurigen Spätsommers publik wurde, dass die Öffnungszeiten am LKH Mürzzuschlag aus personellen Gründen reduziert werden müssen, erreichen uns immer wieder Briefe und Anrufe von Patienten. In regelmäßigen Abständen geht es dabei um das Angebot an den LKH-Standorten Bruck und Mürzzuschlag, das mitunter zu einem Hin- und Herschieben der Patienten führt.