Auf einem kleinen Pfad geht es durch das vulkanische Gestein. Es ist windig, die Wolken hängen düster über der Halbinsel Reykjanes in Island. Philipp Jakesch (35) trennt nur ein halber Kilometer von dem feuerspuckenden Berg. Hunderte Meter schleudert es die Lava in die Luft. Wenn sie wieder auf der Kraterwand aufschlägt, klingt es wie Donner. Das umliegende Moos glüht, Rauch steigt auf. Und die Kamera in den Händen von Jakesch macht "Klick".

So ist die Aufnahme entstanden, die dem Brucker Fotografen bei den internationalen "Natural Landscape Photography Awards" in der Kategorie Foto des Jahres den Sieg gebracht hat. "Ich bin sehr stolz", sagt Jakesch. Fotografen aus der ganzen Welt, etwa aus den USA oder Spanien, wurden mit ihm in verschiedenen Kategorien ausgezeichnet. Nachdem er 2021 von dem Vulkanausbruch auf Island erfahren hatte, überredete er seine Frau kurzerhand, dorthin zu fliegen. Dass genau dieses Bild gewonnen hat, bedeutet ihm viel: "Ich wollte die Dramatik im Detail darstellen."

Seit er 15 Jahre alt ist, fotografiert Jakesch. Das Metallurgie-Studium in Leoben hat er später abgebrochen und alles auf eine Karte gesetzt. Seit 2020 ist er Vollzeitfotograf, stellt seine Fotos aus oder verkauft sie als Wandbilder. Er will "die Schönheit der Natur darstellen". Da kann es schon einmal passieren, dass er stundenlang im Freien ausharrt, bis ein Wolf vor der Linse auftaucht. Die Begeisterung für die Natur, die hatte Jakesch "schon immer", sagt er: "Meine Lieblingssendung als kleines Kind war Universum."